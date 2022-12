Aurora Ramazzotti, gli auguri di compleanno di papà Eros e mamma Michelle

Il 5 dicembre 2022, Aurora Ramazzotti festeggia il suo 26esimo compleanno.

Una ricorrenza speciale, visto che è incinta del suo primo figlio. E’ per questo che mamma Michelle Hunziker e papà Eros le hanno fatto gli auguri in modo molto speciale.

Aurora Ramazzotti: gli auguri di compleanno di mamma e papà

Ventisei anni fa, dal grande amore tra Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, nasceva la piccola Aurora. Una bambina che, fin da subito, è finita nel mirino dei paparazzi. Una ragazza che ha dovuto fare i conti con l’etichetta di “figlia di“.

Oggi Aury è una bellissima donna che sta per diventare mamma. E’ per questo che, in occasione del suo compleanno, la madre Michelle e il papà Eros hanno voluto riservarle parole speciali.

La dedica di Michelle Hunziker

La Hunziker ha condiviso uno scatto di quando Aurora aveva pochi mesi ed era beata tra le sue braccia. A didascalia, ha scritto:

“Tra pochi mesi replicherai questa foto con il tuo bebè tra le braccia… sarai anche tu una mamma giovane e crescerai insieme a tuo figlio come ho fatto io con te… è stupendo!!!! Un compleanno davvero speciale questo amore mio. Festeggerai i tuoi 26 anni con due cuori che battono in te… ti amo infinitamente Mamma”.

Gli auguri di papà Eros

A differenza di Michelle, Eros ha scelto una foto attuale, che ritrae Aurora con il pancione. A didascalia, ha scritto un messaggio di auguri più breve di quello dell’ex moglie, ma altrettanto ricco di amore.

Si legge:

“26 anni d’Amore… Auguri cucciola mia”.