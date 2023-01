Aurora Ramazzotti, il messaggio al figlio che commuove il web

Per Aurora Ramazzotti il 2023 sarà l’anno in cui diventerà mamma.

In attesa di conoscere il suo bebè insieme al futuro papà Goffredo Cerza – 26enne romano da cinque anni fidanzato con la giovane influencer –, la primogenita di casa Ramazzotti pubblica sul web un commovente messaggio per la vita che porta in grembo.

2023, l’anno zero di Aurora futura mamma

Tra foto del pancione e di festeggiamenti natalizi, Aurora Ramazzotti si lascia andare a una riflessione sul passato e sul futuro, soffermandosi su ciò che di più importante il nuovo anno le darà: il suo bebè.

«Mi accorgo che l’orologio scorre inarrestabile verso lo scadere del mio tempo prima e che frettoloso si avvicina il momento dopo di te» commenta sotto un post su Instagram, che la ritrae insieme a Goffredo in instantanee delle ultime ore.

Giovane ma per niente spaventata del cambiamento

«Quando mi chiedono se ho un po’ di sana paura non riesco proprio a rispondere di sì, perché quando ci penso a quel momento che scandirà l’inizio del tempo dopo di te, tutto quello che sento è che non vedo l’ora.

2023 arriviamo» conclude la futura mamma. Un flusso di emozioni senza filtri, diventato virale in poche ore. Che venga risparmiato o meno dagli insaziabili haters, ad Aurora non importa: il suo amore per la vita sembra fregarsene, ancora una volta, puntando ad arrivare soltanto a chi vuole condividere amore e bellezza.

Ecco il toccante post di Aurora Ramazzotti.