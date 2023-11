Aurora Ramazzotti, il messaggio per Giulia Cecchettin: "Farò del mio meglio"

Dopo la tragica scomparsa di Giulia Cecchettin, la 22enne uccisa dall’ex fidanzato Filippo Turetta, Aurora Ramazzotti ha voluto condividere un messaggio via social.

Aurora Ramazzotti: il messaggio per Giulia Cecchettin

Lo scorso 30 marzo, Aurora Ramazzotti ha messo al mondo il suo primo figlio, Cesare. Nelle ultime ore, dopo la notizia relativa al ritrovamento del corpo di Giulia Cecchettin, vittima di femminicidio, Aurora ha scritto un post per sottolineare quanto sia importante educare soprattutto i figli maschi contro la violenza.

“Crescere un figlio maschio in questo mondo è un compito che mi terrorizza. Ho paura di non essere in grado di allontanarlo dalle infide norme di questa società malata che ancora è cieca davanti all’evidenza. Davanti alla morte. Ho paura di girare lo sguardo quando mi si presentano i segnali accecata anche io dall’abitudine. Ho paura”, ha dichiarato, e a seguire, rivolgendosi a Giulia Cecchettin: “Giulia il mio cuore piange per te e per la tua famiglia. Farò del mio meglio, te lo prometto”. Sui social in tanti in queste ore si sono espressi sul controverso caso di cronaca nera, che si è concluso con l’arresto di Filippo Turetta, il 22enne ex fidanzato della ragazza uccisa (ritrovato in Germania dopo la fuga).