Aurora Ramazzotti incinta? Arriva la smentita di Tommaso Zorzi: “Non mi risulta”

Aurora Ramazzotti diventerà davvero mamma? Uno dei suoi più cari amici Tommaso Zorzi ha detto la sua al riguardo.

In queste ultime ore non si parla d’altro. Aurora Ramazzotti sarebbe incinta e Michelle Hunziker e il cantante Eros Ramazzotti potrebbero diventare nei prossimi mesi nonni. Si tratta di un’indiscrezione questa lanciata dal settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini.

I punti interrogativi rimangono in ogni caso ancora diversi visto che la diretta interessata, così come mamma Michelle e papà Eros non si sono espressi. Insomma, da un lato ancora tutto tace. A parlare ora è Tommaso Zorzi, notoriamente uno degli amici più stretti di Aurora. Quest’ultimo ha smentito di fatto il gossip.

Aurora Ramazzotti, Tommaso Zorzi smentisce la gravidanza

Le parole di Tommaso Zorzi sulla questione sono state nette e non lasciano per il momento spazio ad altre interpretazioni.

L’ex gieffino e conduttore televisivo ha commentato un post pubblicato da Trash Italiano nel quale veniva data la notizia. Ha quindi osservato di non saperne niente e con tono lapidario ha affermato che la gravidanza di Aurora a lui non risulta affatto. Ci si chiede a questo punto cosa ci sia di vero e cosa no. Per ora quello non si può che aspettare che gli eventi facciano il loro corso.

La cicogna è davvero in arrivo?

Intanto di questa notizia non abbiamo che una foto diffusa proprio dal setttimanale nella quale mamma e figlia erano state “pizzicate” mentre si recavano in una farmacia in Sardegna, luogo nel quale le due hanno trascorso le vacanze. Li hanno poi acquistato un test di gravidanza. Certo, si tratta di un indizio a prima vista sospetto, ma che apparirebbe per il momento non sufficiente.