Aurora Ramazzotti è incinta del secondo figlio? E’ questa la domanda più gettonata delle ultime ore, dopo che la figlia di Michelle Hunziker ha postato una serie di foto sospette.

Aurora Ramazzotti incinta del secondo figlio?

Il 30 marzo 2024, il piccolo Cesare, figlio di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza, ha compiuto un anno. Possibile che la pargola di Eros e Michelle Hunziker sia nuovamente incinta? La domanda ha preso a circolare dopo che la bella Aury ha condiviso sui social una serie di foto sospette.

Aurora Ramazzotti incinta: le foto sospette

Negli scatti condivisi sui social da Aurora Ramazzotti i fan hanno notato un pancino sospetto. La prima foto a destare qualche dubbio ritrae Aury in compagnia di mamma Michelle Hunziker. Secondo i seguaci, la giovane indossa una salopette proprio per nascondere la pancia. Non solo, in un’altra immagine tiene in braccio il piccolo Cesare e anche in questa occasione si nota un pancino.

Aurora Ramazzotti ha cambiato casa?

Come se non bastasse, Aurora ha condiviso alcuni scatti che la ritraggono in una casa diversa da quella a cui i fan sono abituati. Possibile che la Ramazzotti e Cerza abbiano cambiato dimora in vista dell’arrivo del secondo figlio? Al momento, non è dato saperlo. Aury, infatti, non ha confermato o smentito la notizia della seconda gravidanza.