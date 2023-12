Aurora Ramazzotti: la dedica di Eros Ramazzotti per il suo compleanno

Il 5 dicembre Aurora Ramazzotti ha spento 27 candeline e suo padre, Eros Ramazzotti, le ha dedicato un tenero messaggio via social.

Aurora Ramazzotti: il compleanno

Aurora Ramazzotti ha compiuto 27 anni e sui social in tantissimi le hanno voluto fare le loro congratulazioni e i loro auguri. Suo padre Eros Ramazzotti, che con Aurora ha un legame davvero speciale, le ha scritto: “Amore mio, questo è il tuo primo compleanno da mamma ma anche il mio primo da nonno. Sei splendida, siete bellissimi, vi amo. Tanti auguri”. Sui social in tanti tra fan, amici e colleghi si sono uniti alle parole di Eros nel fare gli auguri a sua figlia.

Il 30 marzo scorso Aurora è diventata mamma del suo primo bambino, Cesare, e sua madre Michelle Hunziker e suo padre Eros sono stati a dir poco entusiasti di conoscere il loro primo nipotino. In tanti sono curiosi di sapere se in futuro Aurora e Goffredo Cerza allargheranno ulteriormente la loro famiglia, ma al momento sulla questione non è dato sapere di più, e ai fan non resta che attendere. Aurora ha sempre cercato di proteggere la privacy del suo bambino e finora non lo ha mai mostrato in volto sui social.