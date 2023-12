Aurora Ramazzotti, la tenera dedica al figlio Cesare: "Che ha unito la famiglia"

Aurora Ramazzotti è stata ospite al podcast Mamma Diletta, e ha svelato alcuni dettagli sul suo rapporto con suo figlio Cesare.

Aurora Ramazzotti: i retroscena su suo figlio

Aurora Ramazzotti è diventata madre del piccolo Cesare lo scorso 30 marzo e per la prima volta, a Mamma Dilettante, ha svelato alcuni dettagli sulla sua maternità e su come sia cambiata la sua vita accanto al suo bambino.

La figlia di Michelle Hunziker e di Eros Ramazzotti ha anche precisato: “Noi ci vogliamo tutti molto bene e i bambini uniscono le famiglie. I miei genitori sono contentissimi. Vedo che hanno lo sfondo del telefono con le foto di Cesare, sono proprio fieri. È molto emozionante per me, soprattutto perché io sono una un po’ fredda a volte nelle emozioni, mi colgo a lasciarmi andare molto di più quando c’è Cesare”. Sui social in tanti sono curiosi di saperne di più, e si chiedono se Aurora svelerà ulteriori dettagli sulla sua vita da mamma. Da quando il piccolo Cesare è venuto al mondo, lei e Goffredo Cerza hanno cercato di proteggere la sua privacy e in tanti tra i fan dei social si sono complimentati con Aurora per non aver mostrato in pubblico il volto del suo bambino.