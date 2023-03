Sara Daniele ha espresso via social tutta la sua gioia per l'arrivo del primo figlio di Aurora Ramazzotti.

Aurora Ramazzotti è diventata mamma per la prima volta e in queste ore la sua migliore amica, Sara Daniele, le ha dedicato un tenero messaggio via social.

Aurora Ramazzotti: la dedica di Sara Daniele

Il 30 marzo 2023 Aurora Ramazzotti ha dato alla luce il suo primo figlio, il piccolo Cesare. In tanti tra fan, amici e colleghi le hanno scritto i loro messaggi di auguri e congratulazioni attraverso i social e tra questi non poteva certo mancare la migliore amica di Aurora, Sara Daniele, figlia del compianto Pino Daniele. “I miei migliori amici hanno avuto un bebè bellissimo. Benvenuto Cesare, la zia già ti ama tanto”, ha scritto Sara Daniele facendo il pieno di like sui social.

Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza hanno annunciato la nascita del loro bebè via social e hanno fatto il pieno di like tra i fan. In queste ore anche la mamma della creator digitale, Michelle Hunziker, ha espresso tutta la sua gioia per l’arrivo del suo primo nipotino e ha scritto che quello di ieri sarebbe stato il giorno più bello della sua vita. In tanti non vedono l’ora di saperne di più sull’arrivo del primo figlio di Aurora e sulla sua nuova vita da mamma.