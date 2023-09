Aurora Ramazzotti mostra per la prima volta il tatuaggio con il volto del figlio: la foto

Aurora Ramazzotti ha sempre cercato di proteggere la privacy di suo figlio Cesare e, finora, non ha mai mostrato il volto del bambino tramite social. Nelle ultime ore però la figlia di Michelle Hunziker e di Eros Ramazzotti ha mostrato ai fan i suoi nuovi tatuaggi, e uno di questi raffigura proprio il bambino.

Aurora Ramazzotti: il tatuaggio

Aurora Ramazzotti è diventata mamma per la prima volta lo scorso 30 marzo e in tanti, tra i fan dei social, hanno lodato l’atteggiamento con cui lei e il resto della sua famiglia hanno cercato di proteggere la privacy del suo bambino. In queste ore la figlia maggiore di Michelle Hunziker ha però deciso di fare uno “strappo” alla regola e ha mostrato ai fan il suo nuovo tatuaggio, che raffigura proprio il volto del suo bebè (con tanto di occhiali da sole).

Sui social la sua foto ha fatto il pieno di like e in tanti tra fan, amici e colleghi le hanno fatto i loro complimenti. Aurora sembra essere più felice che mai ora che lei e Goffredo sono diventati genitori e in tanti tra i fan della coppia sono curiosi di sapere se in futuro i due allargheranno ulteriormente la famiglia.