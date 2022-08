Aurora Ramazzotti replica alle critiche: “Boomer inviperiti”

Aurora Ramazzotti si è scagliata contro gli haters con alcuni messaggi via social.

Aurora Ramazzotti si è scagliata contro gli haters che l’hanno definita “fastidiosa” via social.

Aurora Ramazzotti contro gli haters

Più volte Aurora Ramazzotti se l’è presa con i suoi detrattori via social e, in queste ore, la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti è tornata a scagliarsi contro gli haters, che l’hanno definita “fastidiosa” con un meme circolato sui social.

“Regno dei boomer inviperiti”, ha scritto Aurora, che a seguire ha definito “clown” i suoi haters. A un utente che le ha chiesto inoltre “quanto disagio avessero” Aurora ha anche risposto: “Tanto! Le cose più gravi neanche le pubblico”.

I pregiudizi

Nei giorni scorsi l’aspirante conduttrice se l’era presa con i suoi detrattori e con chi, fin da quando è nata, l’ha considerata una privilegiata per via dei suoi genitori e soprattutto contro coloro che non l’hanno mai ritenuta degna d’intraprendere una carriera pubblica.

“Io non vorrei mai voi pensiate che io mi faccio definire da queste stupidaggini, io sono consapevole di chi sono e di quali siano le mie capacità ma sono cresciuta nel pregiudizio e non dirvi che passo la mia esistenza da quando sono nata, da quando ho memoria, nel cercare di far cambiare idea, opinione alla gente sarebbe una bugia”, ha affermato, e ancora: “L’unica ragione per cui non mollo è perché altrimenti vincerebbero loro e non me lo perdonerei mai: ma credetemi che sono quotidianamente a tanto così”.