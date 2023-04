Attraverso un video su TikTok Aurora Ramazzotti ha mostrato ai fan quanto sia cresciuta la sua pancia nell’ultimo mese e ha confessato perché ha scelto di partorito in una clinica svizzera.

Aurora Ramazzotti: la clinica svizzera

Già alcuni mesi fa sono circolate indiscrezioni in merito alla clinica Svizzera dove Aurora Ramazzotti avrebbe scelto di partorire il suo primo figlio e nelle ultime ore è stata la stessa figlia di Michelle Hunziker a confermare che la nascita del suo bambino (il piccolo Cesare, nato il 30 marzo) sarebbe avvenuta proprio lì. Aurora ha affermato via social che la clinica sarebbe la stessa in cui sarebbe nata lei e che il posto le sarebbe piaciuto subito.

@therealauroragramVolevo monitorare la lievitazione 🤪 ciao panza 👋🏻 sono ufficialmente 24 ore che non ci sei più❤️♬ suono originale – Aurora Ramazzotti

La creator digitale ha anche confessato che si sarebbe recata alla clinica alla 38esima gravidanza e 4 giorni più tardi avrebbe partorito. Sui social Aurora ha anche mostrato quanto sia cresciuta la sua pancia nell’ultimo mese di gravidanza. “Ho deciso di registrare l’evoluzione della mia pancia dall’inizio dell’ottavo mese”, ha affermato. In queste ore in tanti tra fan, amici e colleghi le hanno fatto le congratulazioni per l’arrivo del suo primo figlio e non vedono l’ora di saperne di più sulla sua maternità. Aurora ha annunciato di volersi prendere una pausa dai social per concentrarsi su questo momento particolarmente delicato della sua vita.