Aurora Tropea fatta fuori da Uomini e Donne: l'indiscrezione

La stagione 2022/2023 di Uomini e Donne sta per concludersi. In via del tutto eccezionale, la trasmissione di Maria De Filippi chiuderà i battenti venerdì 12 maggio, un mese prima rispetto al solito. Secondo alcune indiscrezioni, il prossimo anno non ritroveremo Aurora Tropea.

Aurora Tropea fatta fuori da Uomini e Donne

Uomini e Donne chiuderà i battenti venerdì 12 maggio 2023 e lascerà lo spazio ad una formula Story, che manderà in onda vecchie puntate del programma. Una scelta che, al momento, non è stata motivata né da Maria De Filippi e né tantomeno dal suo staff. I fan, quindi, non si ritroveranno del tutto a bocca asciutta, ma assisteranno ad alcune repliche. In merito alla prossima stagione di U&D, però, circolano già delle indiscrezioni. Una di queste vede Aurora Tropea fatta fuori dalla trasmissione.

Perché Aurora Tropea è stata fatta fuori?

Stando a quanto sostengono i beninformati, Aurora è stata fatta fuori da Uomini e Donne a causa delle accuse lanciate nelle ultime settimane ad Armando Incarnato. Non solo, pare che la Tropea abbia anche continuato a parlare male della produzione.

Uomini e Donne: cosa cambierà nella prossima stagione?

Oltre alla cacciata di Aurora Tropea da Uomini e Donne, nella prossima stagione non dovrebbero esserci grandi cambiamenti. Maria De Filippi sembra decisa a mantenere la stessa formula, quindi trono Over e Classico insieme.