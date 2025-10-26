Una serata destinata al divertimento si è trasformata in tragedia nelle campagne di Tempio Pausania, in Sardegna. Omar Masia, 25 anni di Calangianus, ha perso la vita in un terribile incidente stradale lungo la strada Baldu-L’Agnata, quando l’auto su cui viaggiava con quattro amici è precipitata da un ponte. Dietro la tragedia c’è un risvolto ancor più doloroso.

Auto precipita da un ponte, morto 25enne: il padre tra i soccorritori

I quattro amici che erano in auto con il giovane hanno riportato ferite, ma sarebbero riusciti a uscire autonomamente dall’auto. In quella zona di campagna, priva di segnale telefonico, si sarebbero poi diretti a piedi verso un’abitazione vicina per cercare aiuto.

La vicenda assume una dimensione ancora più dolorosa per la famiglia della vittima. Tra i primi ad arrivare sul posto c’era infatti Massimiliano Masia, vigile del fuoco in servizio a Tempio Pausania e padre di Omar, che ha partecipato personalmente ai soccorsi.

La comunità di Calangianus e quella di Tempio si sono unite nel cordoglio per la perdita di un ragazzo noto e stimato, mentre le autorità continuano a indagare per accertare le cause dell’incidente. Un evento che ha trasformato una serata come tante in un lutto profondo, lasciando una ferita difficile da rimarginare.

Auto precipita da un ponte: morto Omar, chi era il 25enne

Una notte che doveva essere di festa si è trasformata in dramma lungo la strada Baldu-L’Agnata, nelle campagne di Tempio Pausania, in Gallura. Omar Masia, 25 anni, originario di Calangianus, è deceduto in un grave incidente mentre era a bordo di una Bmw insieme ad altri quattro amici, diretti a una festa privata. Per motivi ancora da chiarire, il veicolo ha sbandato ed è precipitato da un ponte, provocando ferite importanti agli altri passeggeri, trasportati d’urgenza in ospedale.

Secondo le prime indiscrezioni, uno dei feriti sarebbe già stato dimesso, un altro, con lesioni lievi, resterebbe sotto osservazione in Pronto Soccorso, mentre gli altri due avrebbero riportato fratture e traumi più gravi e potrebbero essere trasferiti nelle prossime ore in strutture ospedaliere specializzate.