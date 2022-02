Auto si scontra con un’ambulanza a Torrevecchia: cinque i feriti

A Torrevecchia un'auto e un'ambulanza si sono scontrate nella notte tra il 22 e il 23 febbraio. Cinque le persone ferite.

Un brutto incidente è avvenuto nella Capitale e precisamente nell’area di Torrevecchia dove un’auto e un’ambulanza si sono scontrate nella notte tra il 22 e il 23 febbraio poco dopo le due. Stando a quanto si apprende, sono cinque i feriti rimasti coinvolti.

Non sarebbe chiara la dinamica dell’incidente.

Incidente a Torrevecchia tra un’auto e un’ambulanza: cosa è successo

Erano passate da poco le due di notte quando una Hyundai i10 si è schiantata con un’ambulanza del 118 che, in quel momento, stava trasportando un paziente in ospedale. Rimane da fare luce su come ciò possa essere avvenuto ma, da quello che si sa, l’impatto sarebbe avvenuto all’altezza dell’incrocio tra viale dei Monfortani e via dell’Acquedotto del Peschiera.

I soccorsi e l’arrivo delle Forze dell’ordine

Nel frattempo il conducente e il passeggero dell’auto sono stati trasportati in codice rosso all’Aurelia Hospital. Codice rosso anche per l’autista dell’ambulanza, il paziente a bordo e l’operatore sanitario che sono stati invece ricoverati al San Filippo Neri e al Policlinico universitario Gemelli. Sul posto sono giunte infine le Forze dell’ordine che hanno effettuato i rilievi scientifici di rito necessari per ricostruire la dinamica.