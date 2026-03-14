Un grave incidente stradale ha provocato un’esplosione di un’autocisterna e un incendio lungo l’autostrada I-471 a Northern Kentucky, causando la chiusura temporanea di tutte le corsie e mobilitando vigili del fuoco e squadre di emergenza per mettere in sicurezza l’area.

Esplosione e dinamica dell’incidente con un’autocisterna

Ieri sera, poco dopo le 20:00, un incendio è stato segnalato visibile dall’autostrada I-471, nei pressi di Memorial Parkway, nell’area di Northern Kentucky vicino a Newport. L’Ufficio della Protezione Civile della Contea di Campbell ha comunicato che tutte le corsie nord e sud di I-471 e di Memorial Parkway sono state chiuse temporaneamente a causa di un “incendio veicolare”. Il Kentucky Transportation Cabinet (KYTC) ha precisato che la sezione dell’autostrada a nord dell’uscita Memorial Parkway resterà bloccata fino a nuovo avviso. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco e squadre di emergenza per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza la zona. Gli ispettori dei ponti valuteranno eventuali danni strutturali e solo al termine di questi controlli le corsie e i ponti potranno essere riaperti al traffico.

Inferno di fuoco in autostrada, esplode un’autocisterna: blocco totale, è emergenza

Le autorità della Contea di Campbell hanno riferito che l’incendio è stato accompagnato da un’esplosione. Il Dipartimento dei Vigili del Fuoco di Cincinnati ha confermato che la deflagrazione è stata causata da uno scontro tra un’autocisterna e un’automobile. L’Ufficio del Coroner della contea ha rassicurato che tutte le persone coinvolte sono state identificate e non sono state riportate vittime. Le telecamere dell’Ohio Department of Transportation hanno ripreso l’incidente lungo I-471, anche se la posizione esatta dell’esplosione non è stata ancora chiarita.

Le squadre di soccorso hanno lavorato per rimuovere i veicoli danneggiati e mettere in sicurezza il traffico nelle aree circostanti, mentre le autorità locali continuano le indagini per determinare le cause precise dell’incidente.