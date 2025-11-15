Lo scorso ottobre, un evento di interesse internazionale si è verificato al largo delle coste delle Hawaii, quando la Guardia Costiera degli Stati Uniti ha avvistato e monitorato una nave di spionaggio russa. L’unità in questione, la Kareliya, è stata rilevata a circa 15 miglia (24 chilometri) a sud dell’isola di Oahu.

Questo avvistamento non è isolato; la Kareliya, parte della flotta di navi di intelligence della Russia, è già stata osservata in passato nei pressi delle isole hawaiane.

La missione della Guardia Costiera è stata quella di garantire il rispetto delle leggi internazionali e proteggere le operazioni marittime americane.

Dettagli sull’operazione di monitoraggio

Il 29 ottobre, gli agenti della Guardia Costiera hanno eseguito un sorvolo sicuro e professionale della nave russa, utilizzando un aereo da pattugliamento e una piccola imbarcazione. Questo approccio ha permesso loro di tenere sotto controllo le attività della nave, senza entrare nelle acque territoriali statunitensi, che si estendono per 12 miglia dalla costa.

Rispettare le normative internazionali

La Guardia Costiera ha dichiarato che il monitoraggio della Kareliya avviene in conformità con le norme internazionali, con l’obiettivo di garantire la sicurezza marittima per le navi americane che operano nella zona. Il Capitano Matthew Chong, responsabile delle operazioni della Guardia Costiera per il Distretto Oceania, ha sottolineato che tali monitoraggi sono pratiche abituali e vengono effettuati in coordinamento con altre agenzie governative e militari statunitensi.

Informazioni sulla nave Kareliya

La Kareliya è un’unità della classe Vishnya, una tipologia di navi di intelligence attive nella Marina russa, specializzate nella raccolta di informazioni. Questa nave è stata varata nel 1986 e ha subito una serie di aggiornamenti nel 2017 per migliorare le sue capacità operative. È interessante notare che la Kareliya era già stata avvistata vicino all’isola di Kauai e nuovamente nelle acque hawaiane.

Interazioni con la difesa americana

Il monitoraggio delle navi straniere è parte della strategia della Guardia Costiera per proteggere i confini marittimi e le operazioni degli Stati Uniti. Questi eventi sono gestiti con attenzione per evitare conflitti e garantire la sicurezza nazionale. Le attività della Kareliya sono state quindi osservate per prevenire eventuali minacce alla sicurezza degli Stati Uniti.

Attualmente, il Ministero della Difesa russo non ha rilasciato commenti ufficiali riguardo alla presenza della Kareliya nelle vicinanze delle Hawaii. Tuttavia, il monitoraggio continuo da parte della Guardia Costiera rimane un aspetto cruciale nella gestione della sicurezza marittima americana.