Un baby calciatore muore a soli 12 anni nel torinese per cause ancora tutte da chiarire, le sue condizioni erano peggiorate dopo un malore.

Non si fermano i messaggi di cordoglio dopo la prematura scomparsa di un baby calciatore morto nel torinese a soli 12 anni che aveva accusato un malore. Recatosi all’ospedale insieme ai genitori era stato in seguito rimandato a casa ma, solo poche ore dopo, la situazione è peggiorata al punto tale da non poter far più nulla per salvarlo.

Cos’è successo

Un’intera città è in lutto per il tragico e imprevedibile evento che ha portato alla scomparsa di Andrea Vincenzi, giovane dodicenne di Castiglione Torinese e calciatore della categoria esordienti. Il ragazzo aveva accusato un malore che suggeriva una possibile polmonite e, dopo aver raggiunto l’ospedale in compagnia dei genitori, era stato poi dimesso per tornare a casa.

Il suo stato di salute è però peggiorato nelle ore successive fino a doverlo trasportare in ambulanza all’ospedale Regina Margherita di Torino. Purtroppo però il giovane, quando era arrivato a destinazione, era già in arresto cardiaco e non c’è stato più nulla da fare per lui. Al momento non sono ancora chiare le cause del decesso ma, per portare luce sull’intero caso, è stata subito aperta un’inchiesta.

Cordoglio da parte di tutti

Sono numerosissimi i messaggi di cordoglio arrivati alla famiglia del baby calciatore, alcuni di questi provengono anche da sconosciuti che commentano la notizia su internet, stringendosi alla famiglia per la grave perdita subita. Ma anche la società di calcio dove Andrea giocava ha espresso il suo dolore per ciò che è successo.