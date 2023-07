Attimi di paura (e dolore) per Baby K, che è finita in ospedale a causa di una fan un po’ troppo esuberante. La cantante, dopo un concerto a Teramo, è finita nella calca perché la sicurezza non è stata in grado di fare il proprio lavoro. Questa, almeno, la versione dell’artista.

Baby K in ospedale a causa di una fan

Qualche giorno fa, Baby K si è esibita in concerto a Teramo. Dopo lo show, l’artista è finita in ospedale per colpa di una fan. Stando al suo racconto, la sicurezza ha dato il permesso ai seguaci di raggiungerla in uno spiazzo che non era affatto adatto per quel raduno improvvisato. Via social, Baby K ha esordito:

“Io come sempre serenamente mi faccio le foto con tutti perché sono questo tipo di persona. Sono andata a Teramo e la Polizia che è lì per mantenere l’ordine ha deciso di fare il contrario del suo mestiere e ha aperto le transenne in questo poco spazio che c’era il fra il van mio e le transenne. Il terreno non era livellato e io continuavo a storcermi la caviglia. Era un terreno impossibile da calpestare eppure si è creata una calca, avevo bambini alle ginocchia, io dicevo ‘qua qualcuno si fa male, non possiamo stare qua‘. Ma a nessuno fregava niente. L’importante era farsi una foto”.

Lo sfogo di Baby K

Baby K, ancora infuriata, ha proseguito:

“Sono stata caricata da una donna, ma così forte che ho subìto un trauma al seno per cui ieri non riuscivo nemmeno a parlare dal dolore. Sono andata in ospedale e mi hanno detto che.. va beh, sono nera! Devo cancellare i prossimi show. La mia non è una lamentela nel fare le foto, io sono felice di farle perché mi fa bene al cuore e mi fa stare bene mentalmente, ma non è possibile non mettere la sicurezza al primo posto. Non è possibile rischiare situazioni di follia e grande pericolo per delle foto”.

La cantante ha sottolineato più volte che il suo problema non sono state le foto, ma la mancata sicurezza.

Come sta Baby K?

Baby K ha concluso sottolineando che questo incidente, oltre a costringerla ad annullare i prossimi concerti, le sta causando molto dolore fisico. Ha dichiarato: