I fermenti lattici attivi Bacillus coagulans Bc513-Bc4, noti anche come Bacillus coagulans GBI-30, 6086, sono un ceppo specifico di probiotici che – secondo ricerche scientifiche preliminari ma promettenti concentrate in particolar modo negli ultimi cinque anni – possono offrire reali benefici per la salute della pelle e degli annessi cutanei come capelli e unghie.

Il Bacillus coagulans è un batterio sporigeno Gram-positivo (assume tonalità del viola durante analisi di laboratorio che usano la colorazione di Gram) naturalmente presente nell’intestino umano.

Principi e scienza

Come tutti i probiotici, il Bacillus Coagulans contribuisce ad una maggiore ricchezza ed equilibrio del microbiota intestinale – nonché dell’intero microbioma dell’organismo umano- aumentando il numero dei “batteri buoni” a scapito dei “batteri cattivi”. Quest’anno, nel marzo 2023, sono state pubblicate sulla rivista scientifica Clinical, Cosmetic and Investigational Dermatology le risultanze di uno studio randomizzato, in doppio cieco, placebo controllato, su 56 donne in buona salute: a 28 è stato somministrato lastosporin (il metabolita extracellulare del Bacillus coagulans) mentre a 28, ovvero il gruppo di controllo, è stato somministrato un placebo.

Le conclusioni della ricerca sono che il Bacillus coagulans contribuisce significativamente alla riduzione di rughe e linee di espressione. Non stupisce, quindi, che integratori di qualità farmaceutica di ultima generazione, specifici per la salute della pelle, come Lievitosohn Advanced, includano già 1 miliardo di Bacillus coagulans nella loro formulazione.

Benefici per la pelle del Bacillus coagulans

Secondo la letteratura scientifica, al Bacillus coagulans sono attribuite le seguenti proprietà, direttamente associate alla salute della pelle e dei capelli (si consulti, a scopo di approfondimento, lo studio: “Skin Protective Activity of LactoSporin-the Extracellular Metabolite from Bacillus Coagulans MTCC 5856” pubblicato su Cosmetics nel 2020):

azione antinfiammatoria della cute;

della cute; equilibrante del microbiota cutaneo;

cutaneo; accelerante della guarigione di ferite e lesioni della pelle;

di ferite e lesioni della pelle; protettore agenti patogeni esterni ;

; rinforzante della barriera cutanea.

Come si evince dalla data di pubblicazione dei due studi sopra menzionati, la ricerca è ancora ai primi stadi, ma i risultati ottenuti sono assolutamente promettenti, specie per quanto riguarda la maggiore capacità della pelle (l’organo più esteso del corpo umano, nonché primaria barriera passiva dalle aggressioni dei patogeni) di proteggere l’organismo.

Bacillus coagulans: è sicuro?

L’assunzione di probiotici del ceppo bacillus coagulans è considerata sostanzialmente sicura (GRAS), secondo l’Organizzazione mondiale della Sanità.

Ne è sconsigliata l’assunzione a donne incinte e durante il periodo dell’allattamento a causa della ancora scarsa ricerca scientifica sui possibili effetti.

Come tutti i probiotici, potrebbe scatenare reazioni allergiche e potrebbe interferire con l’efficacia di trattamenti antibiotici e farmaci immunosoppressori. In questi casi è sempre bene consultare il proprio medico curante.

La ricerca scientifica ne conferma la sicurezza, ma non esistono studi che vadano oltre un periodo di assunzione di sei mesi.

In conclusione

I fermenti Bacillus coagulans Bc513-Bc4, noti anche come Bacillus coagulans GBI-30, 6086, sono probiotici che, secondo alcuni studi scientifici recenti, possono offrire benefici per la pelle. In particolare, questo probiotico pare ridurre significativamente rughe e linee di espressione.

I potenziali benefici per l’organismo includono l’azione antinfiammatoria, il miglioramento delle condizioni della pelle sensibile, l’equilibrio del microbiota cutaneo, la promozione della guarigione delle ferite e la protezione dagli agenti patogeni.

Per quanto siano ancora necessarie ulteriori ricerche per comprendere meglio gli effetti specifici di questi fermenti sulla pelle, i risultati degli studi ad oggi disponibili sono tutti positivi ed evidenziano una certa efficacia di questo probiotico per la salute di cute e annessi cutanei come capelli e unghie.

Generalmente considerato sicuro, ne è sconsigliata l’assunzione a donne incinte o che allattano, nonché a soggetti che stanno facendo terapia antibiotica o assumono regolarmente farmaci immunosoppressori.