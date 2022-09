Back to school 2022: i migliori zaini per scuole medie

Dagli zaini per le scuole medie sino agli astucci, è tutto parte del materiale necessario per il back to school di ogni indirizzo di studio.

In alcune città italiane la scuola ha già riaperto i battenti, mentre altre attendono il 12 o il 19 settembre per tornare tra i banchi. In attesa della riapertura delle scuole, bisogna anche pensare a quale materiale comprare. Nei prossimi paragrafi, spieghiamo come prepararsi al back to school focalizzandosi sugli zaini per le scuole medie.

Back to school 2022

L’arrivo di settembre significa tornare tra i banchi di scuola. Sono già molti gli studenti che hanno preso posto tra i banchi e per i quali la campanella ha cominciato già a suonare. Il back to school è un momento importante nella vita di ogni studente. Alcune settimane prima dell’inizio delle lezioni, i genitori stanno setacciando i negozi e siti Internet alla ricerca del materiale adatto.

La lista del materiale scolastico è davvero lunga. Che siano elementari, scuole medie oppure liceo, l’elenco è davvero interminabile. Sono diverse le cose che servono per il rientro tra i banchi: dagli zaini per le scuole medie sino ai libri di testo, compreso anche articoli di cancelleria, diari, astucci, ecc. Ognuno di questi prodotti è fondamentale per la scuola.

Gli astucci sono sicuramente un must have e, insieme allo zaino, costituisce il materiale fondamentale dello studente.

Per le scuole elementari, si punta a un modello rigido dotato di ogni scomparto e compartimento in modo da contenere qualsiasi articolo di cancelleria, compreso anche pennarelli e matite colorate.

Gli astucci delle scuole medie e dei licei presentano un design molto morbido con struttura a cerniera in modo da contenere sia le penne che gli evidenziatori. Il diario è un altro accessorio del back to school che ogni studente sceglierà in base alle proprie preferenze o lasciandosi seguire dal modello maggiormente in voga in quel periodo.

Back to school 2022: zaini scuole medie

Tra gli accessori e i prodotti immancabili del back to school, non possono mancare gli zaini per le scuole medie che sono il primo acquisto da fare quando si torna tra i banchi. Sono tantissime le varianti presenti sul mercato sia per i ragazzi che le ragazze, ma la resistenza e la versatilità sono le caratteristiche fondamentali di questo oggetto.

Rispetto alle scuole elementari, gli zaini per gli studenti delle medie sono molto più grandi e capienti dal momento che devono contenere numerosi libri, oggetti e materiali di cancelleria, ma anche di disegno tecnico. Si consiglia di optare per un modello con una capacità di carico notevole e dotato di varie tasche per contenere tutto il necessario.

Considerando che si tratta di un oggetto da usare tutti i giorni, meglio optare per un materiale che sia resistente e anche impermeabile al tempo stesso. Bisogna poi che abbiano degli spallacci e schienale imbottito in modo da distribuire bene il peso e permettere di non caricarsi troppo con libri e altri materiali per la scuola.

Quando si parla di zaini per le scuole medie e per il back to school, anche l’estetica vuole la sua parte, ma sarebbe meglio trovare un modello che unisca apparenza e praticità. Uno zaino colorato, ma dalle tinte sobrie è sicuramente una ottima scelta per gli studenti di questo indirizzo scolastico. Sarebbe meglio evitare gli zaini troppo appariscenti e con luccicchini e lustrini.

Back to school 2022: zaini scuole medie Amazon

Per risparmiare sia su questo accessorio, ma anche sull’occorrente per il back to school, il sito di Amazon propone tantissime offerte nella sezione apposita per la scuola. Se si clicca la foto si visualizzano le caratteristiche. Qui sotto una classifica con i migliori 3 zaini per le scuole medie da scegliere tra varie proposte e promozioni con la descrizione di ciascuna tipologia.

1)Trolley Invicta New Tech

Un modello di zaino trolley sganciabile con capacità da 34 libri. Uno zaino del noto marchio Invicta adatto sia per la scuola media, ma anche per il tempo libero. Dotato di fibbie regolabili e barra telescopica. Ha un fondo rinforzato e ruote, oltre a varie tasche nella parte frontale. Gli spallacci e lo schienale sono imbottiti e rivestiti. Di colore blu.

2)Zaino scuola Seven Extra Fitkeep Flag

Uno zaino perfetto per la scuola indicato sia per le ragazze che i ragazzi. Dotato di vari scomparti e una grande tasca frontale insieme anche a varie cerniere. Gli spallacci sono imbottiti e rivestiti in tessuto a rete traspirante. Oltre allo zaino, vi è anche abbinato un porta monete. Uno zaino con schienale preformato nei colori fucsia, nero, viola e rosa.

3)Larkson zaino scuola

Uno zaino dal design moderno per la scuola media e liceo dall’imbottitura robusta che assicura la massima comodità per tutto il giorno. Ha vari scomparti per riporre ombrelli, bottiglia d’acqua e molto altro. Realizzato in materiale sostenibile. Un modello impermeabile con scomparti anche per il computer. Disponibile nei colori nero, grigio, sabbia, menta, rosa, ma anche con la stampa delle foglie.

