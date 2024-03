Daniel Osvaldo, ex concorrente molto amato di Ballando con le Stelle, ha fatto una confessione che nessuno si aspettava. Sta vivendo un periodo molto difficile, è depresso, disperato e senza soldi.

Ex concorrente di Ballando con le Stelle, Daniel Osvaldo è un cantante, calciatore e personaggio tv. Di origini argentine, il 38enne ha confessato via social che sta attraversando un periodo molto difficile. E’ depresso, disperato e senza soldi. Ha allontanato tutte le persone che gli vogliono bene e sta affrontando tutto questo da solo.

Daniel Osvaldo ha raccontato:

“Devo fare alcune confessioni sulla mia vita su alcune decisioni. Per me è difficile ma credo sia arrivato il momento perché sono abbastanza disperato e non me la sto passando bene per niente. Sono così a terra che ho bisogno di sfogarmi e dire tutto. Da tempo lotto contro la depressione che mi ha portato alla dipendenza da alcol e droga, sento che la vita mi sta sfuggendo di mano. Ho una malattia specifica: perdita di autostima, depressione e molte volte torno alle mie dipendenze che peggiorano la mia situazione, cado nell’autodistruzione. In passato sono stato un giocatore d’élite, ero una persona differente, orgogliosa e sicura di sé: una persona che oggi non riconosco. Vivo da solo, chiuso in casa, non vado da nessuna parte. Non mi alzo dal letto, non esco dalla camera, non mangio. Mi sono allontanato dalle persone che mi amavano e che ancora mi amano moltissimo. Mi scuso con la mia ex compagna e con la sua famiglia, li ho fatti soffrire. Ho pronunciato parole in uno stato di rabbia e cecità. Mi dispiace averle creato problemi”.