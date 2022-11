Ballando con le Stelle, Iva Zanicchi finisce a terra: Milly corre al centro del palco: "È tutto a posto?"

Iva Zanicchi è caduta a terra durante una prova speciale con Samuel Peron. Milly Carlucci si dirige sul palco per aiutarla.

La puntata di Ballando con le Stelle di sabato 26 novembre è iniziata con un piccolo momento di apprensione per Iva Zanicchi.

La cantante si è esibita sulle note di Sister Act durante una prova speciale. Sul finire dell’esibizione Iva è caduta a terra dopo essersi cimentata nel “ponte”. Immediata la reazione di Milly Carlucci che è andata a soccorrerla al centro del palco: “E’ tutto a posto, Iva?”, le ha chiesto per accertarsi che stesse bene.

Iva Zanicchi finisce a terra durante la prova speciale di Ballando con le Stelle

Proprio nel mentre la regia si affrettava a dirigere il suo “sguardo” verso Iva Zanicchi ancora affaticata per via del “capitombolo”, la conduttrice è corsa verso il maestro Samuel Peron e la sua allieva e ha chiesto se tutto andasse bene.

Ad ogni modo Iva alla fine è riuscita a rialzarsi e con la sua solita energia si è persino lasciata andare a qualche battuta.

La barzelletta a furor di popolo e la riflessione

Nel frattempo Iva Zanicchi si è rivolta al pubblico in studio e ha affermato: “Pace e bene, io rido e scherzo ma quando si parla di religione divento serissima.

Rivolgiamo un pensiero al cielo, non sto scherzando, sto parlando sul serio: mandiamo un pensiero al cielo che fa bene a tutti”. Infine è arrivato il momento che tutti aspettavano ovvero la barzelletta e anche in questo caso il risultato è stato come da copione esilarante.