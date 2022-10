Ballando con le Stelle, Selvaggia Lucarelli a Paola Barale: “Sembri stanca…”

La coppia formata da Paola Barale e Roly Maden è una delle più quotate di Ballando con le Stelle. Selvaggia Lucarelli ha riservato delle critiche.

In questa seconda puntata di Ballando con le Stelle andata in onda sabato 15 ottobre, sono state diverse le coppie a distinguersi. Tra queste c’è senz’altro quella composta dalla showgirl Paola Barale e dal ballerino Roly Maden. Tra le opinioni date dai giudici ci sono state delle critiche da parte di Selvaggia Lucarelli che ha manifestato delle perplessità.

Ballando con le Stelle, Paola Barale viene criticata da Selvaggia Lucarelli

Selvaggia Lucarelli nel dare il suo giudizio ha affermato: “Su di voi c’è un problema di aspettative altissime. Per tutto il ballo sembri stanca, manca lo slancio finale.”. C’è chi come Ivan Zazzaroni ha apprezzato la performance: “Qui ho visto molto di peggio devo dire. È stata brava, mi è piaciuta molto!”. Fabio Canino ha invece messo in evidenza i passi che sono stati fatti rispetto alla settimana precedente: “Molto meglio della scorsa settimana, c’è stato lo sblocco.”

Carolyn Smith: “Sei una donna che può dare di più”

Non ultimo è arrivato l’incoraggiamento da parte di Carolyn Smith: “Per me sei una donna che può dare molto molto di più se ti lasci andare. A me è piaciuto tantissimo, nella parte iniziale sei stata bravissima. Mi piace la tua flessibilità, continua ad andare avanti così”.