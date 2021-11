Divertente siparietto trai giudici Mariotto e Carolyn Smith: "Te la faccio pagare dopo"

Nel corso della sesta puntata di Ballando con le Stelle non sono mancate le emozioni, anche da parte della giurira. Oltre al tanto atteso scontro tra Morgan e Selvaggia Lucarelli, il pubblico della Rai ha assistito a un divertente battibecco tra Guillermo Mariotto e Carolyn Smith.

Scontro tra giudici: Mariotto contro Carolyn Smith

La sesta puntata di Ballando con le Stelle ha visto i giudici protagonisti di un gustoso siparietto basato sulla salsa, stile affrontato nell’esibizione dalla coppia formata da Bianca Gascoigne e Simone Di Pasquale. Proprio sulla performance dei due, Carolyn Smith ha spiegato di avere visto Bianca Gascoigne: “Meno disinvolta del solito”. Fabio Canino non è d’accordo: “L’ho trovata giocosa, divertente e sempre più disinvolta”.

Mariotto alla giudice Carolyn: “Di salsa non ne sai una…”

Il commento che ha aperto il dibattito tra i giudici è stato quello di Guillermo Mariotto: “Bianca e Simone non portano cose strane, moderne, particolari, ma non li si può condannare per questo. La salsa è difficile per tutti, io li aspetto sempre alla salsa che è dove cascano gli asini”. Ma la regina dei balli da sala, Carolyn Smith, non concorda con Mariotto: “Scusa un attimo, ma da quando la salsa è difficile? Questa è molto basilare, non è difficile, forse è difficile per te” ha commentato.

Mariotto ha subito la risposta pronta alla giudice: “Io sono nato con la salsa, mi spiace per te che di salsa non ne sai una…“.

Carolyn a Mariotto: “Te la faccio pagare dopo”

Selvaggia Lucarelli ha colto subito l’occasione per infiammare gli animi: “Oggi mi diverto a vedere litigare gli altri. Mariotto ha appena detto a Carolyn che di salsa non capisce niente, ora Carolyn prego”. Carolyn Smith, infatti, ha puntualmente risposto con toni ironici: “Te la faccio pagare dopo tesoro“.

Anche Milly Carlucci ha commentato i toni tra i due: “I ‘tesoro’ e gli ‘amore’ volano tra di voi stasera”.