Ballando con le Stelle: Sabrina Salerno incanta tutti con il suo abito

Sabrina Salerno, nel corso della prima puntata di Ballando con le Stelle, ha attirato l’attenzione con un abito dagli spacchi hot, ballando un tango.

Sabato 16 ottobre 2021 ha preso il via la nuova edizione di Ballando con le Stelle, show dell’autunno di Rai 1, condotto da Milly Carlucci. Tanti sono i concorrenti nel cast del programma di danza. Tra questi, una delle più famose è, sicuramente, Sabrina Salerno.

Nel corso della prima puntata con il suo abito ha incantato tutti.

L’abito di Sabrina Salerno

Trasparenze e scollatura generosa in evidenza, nel balletto con il suo nuovo insegnante Samuel Peron. Il ballo con cui ha debuttato e ha rotto il ghiaccio nello show è un caldissimo tango. Inevitabile il clamore sui social. Nel corso della sua esibizione, e nei momenti successivi, infatti, i social sono impazziti. Tutti hanno fatto i complimenti alla cantante per il suo ballo e, soprattuto, per l’abito che indossava.

La giuria su Sabrina Salerno

Non solo tra il pubblico da casa, ma anche tra i giurati in studio, Sabrina ha riscosso un notevole successo. “Lo sguardo era sensuale e intenso, tra voi due una grande sinergia”, ha dichiarato la ballerina Carolyn Smith. A contribuire, di certo, il look sensuale scelto da Sabrina. “Una scollatura profonda nasconde il mio essere maschiaccio”, ha replicato Sabrina ai commenti dei giudici.

Immancabile, ovviamente, il commento di Selvaggia Lucarelli. “Tutti si aspettano una bomba sexy ma molti si troveranno una persona insicura su alcune cose e sicura su altre, una persona che forse non tutti si aspettano. Nei suoi confronti c’è un grande amore ed essendo rimasta identica agli anni novanta c’è una grande aspettativa”, ha dichiarato la giornalista ed opinionista televisiva.