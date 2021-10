Bambini cadono nel fiume e muoiono: tragedia in Indonesia con 11 vittime

Sono 11 i giovanissimi trovati senza vita dopo la caduta nel fiume: soccorsi sul posto in Indonesia.

Tragedia in Indonesia, precisamente nella provincia di West Java, per la morte di 11 studenti in gita. I giovani sarebbero caduti in un fiume: immediata la richiesta di soccorsi. In totale sono 21 gli studenti precipitati, tutti minorenni tra i 13 e i 15 anni d’età.

La notizia è stata riportata da Al Jazeera.

Indonesia e la tragedia dei bambini morti dopo la caduta nel fiume

Fonti sanitarie avrebbero parlato di assenza di giubbotti di salvataggio. Ancora da chiarire le cause dell’incidente mortale costato la vita a 11 giovanissimi. Secondo fonti locali sarebbero circa 150 gli studenti che stavano partecipando alla pulizia del fiume, improvvisamente 21 sarebbero scivolati invece in acqua. Undici di loro sono annegati, 10 sono stati tratti in salvo.

La vicenda è accaduta nella provincia di Giava occidentale.

Indonesia e l’incidente costato la vita a 11 bambini

I bambini stavano partecipando alla bonifica del fiume Cileueur, poi l’improvvisa tragedia e lo scivolamento in acqua per 21 di loro. “Il tempo era buono e non si sono verificate inondazioni improvvise”, ha affermato Deden Ridwansyah, capo dell’ufficio di ricerca e salvataggio di Bandung. “I bambini annegati si tenevano per mano, uno di loro è scivolato e gli altri lo hanno seguito”, ha dichiarato sempre Ridwansyah.

Indonesia e l’incidente costato la vita a 11 bambini: stavano bonificando il fiume

L’intervento dei residenti, insieme a una squadra di soccorso, avrebbe permesso di salvare 10 studenti: tutti sono stati trasportati in ospedale per i controlli del caso. I corpo senza vita degli altri bambini sono stati già recuperati nelle acque del fiume Cileueur. Secondo alcune testimonianze i giovanissimi erano intenti nell’attraversare il fiume, poi la caduta.

L’incidente si è verificato nella giornata di venerdì 15 ottobre 2021. Altri testimoni avrebbero invece parlato del trascinamento dei giovanissimi causato dalla corrente.