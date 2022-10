Bambini picchiati all'asilo: parti civili durissime e richieste esemplari del Pm contro tre insegnanti: "Nessuna di loro si è sottratta a tali barbarie"

Bambini picchiati all’asilo: parti civili durissime e richieste esemplari del Pm nel processo con rito abbreviato contro tre insegnanti che si sta tenendo davanti al gup Pasquale D’Angelo del tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in provincia di Caserta.

E proprio Caserta News riporta alcune delle frasi del legali di parte civile che hanno arringato dopo la Procura, la sola che può fare richieste formali. “C’era crudeltà nei loro gesti, le loro condotte non sono giustificabili per via dello stress, c’era ferocia mentre si accanivano sui bambini dove il più piccolo aveva 2 anni e mezzo“.

Bambini picchiati all’asilo: parti civili durissime

E ancora: “Nessuna di loro si è sottratta a tali barbarie nei confronti dei minori, potevano andare via o denunciare ed invece sono rimaste lì e si sono rese partecipi delle terribili condotte contestate loro“.

In aula si sono costituite decine di parti civili in nome di 44 genitori di 29 bambini. Bambini che “piangono ancora e hanno incubi”. Dal canto loro i Sostituti Procuratori Armando Bosso e Carlo D’Onofrio hanno fatto richieste a 3 anni e 4 mesi, 2 anni e 4 mesi ed 1 anno ed 8 mesi per le tre imputate.

Schiaffi, pugni e incuria igienica

A loro carico “episodi sistematici di violenza psicologica e fisica nonché di gravi omissioni nella cura e nell’assistenza dei piccoli alunni generando in loro un perdurante stato di timore”.

I carabinieri indagarono a settembre 2021 e scoprirono che i bambini venivano “picchiati con schiaffi e pugni, presi per le orecchie o per i capelli, scaraventati a terra o buttati giù dalle brandine”. Oppure “imboccati con forza spesso tra conati di vomito e lasciati tra le feci ed urina per ore”.