Il vicepremier Matteo Salvini ha recentemente risposto a un’interrogazione sul finanziamento della prossima legge di bilancio, suggerendo di puntare a un apporto volontario da parte di banche e assicurazioni. Secondo il suo ragionamento, un importo di almeno cinque miliardi di euro risulterebbe «assolutamente sostenibile e rispettoso» soprattutto in un contesto in cui le stesse banche dovrebbero generare utili per 50 miliardi nello stesso anno.

L’obiettivo, a suo dire, non è introdurre una nuova imposizione fiscale ma promuovere la partecipazione attiva delle istituzioni finanziarie alla crescita del Paese.

Il contributo volontario proposto da Salvini

Nel corso dell’intervista, il leader della Lega ha precisato che il denaro richiesto non dovrebbe derivare da una legge obbligatoria: «non una tassa, ma la partecipazione delle banche alla crescita del Paese».

La proposta, descritta come «volontaria, gioiosa e spontanea», dovrebbe emergere da un dialogo costruttivo tra il governo e il settore finanziario, senza la necessità di imprimere una norma specifica. La cifra di cinque miliardi, considerata sostenibile alla luce dei profitti attesi, rappresenta quindi un invito a un contributo volontario ma mirato destinato a sostenere le priorità di bilancio.

Altri punti chiave della discussione sulla legge di bilancio

Accanto alla questione del contributo bancario, Salvini ha toccato altri temi rilevanti per la futura legislazione. Ha menzionato una possibile convergenza con Forza Italia sulla cancellazione del canone Rai, un dossier in cui la Lega in passato aveva espresso riserve. Inoltre, ha sottolineato l’esigenza di aumentare le risorse destinate al sostegno degli affitti per famiglie di genitori separati, avvertendo che la domanda potrebbe superare ampiamente la dotazione iniziale. In tal caso, ha assicurato di aver già parlato con il ministro Giorgetti e che la legge di bilancio prevederà una quota aggiuntiva, qualora la risposta fosse «enorme».

Il Dipartimento Economia della Lega ha, poi, avanzato un ulteriore intervento: limitare i cosiddetti «bonus furbetti», ossia quei benefici fiscali che, sommati, possono arrivare a 10-15 unità per un singolo contribuente, rendendo più conveniente «cacciare i bonus» anziché cercare lavoro. La proposta prevede un tetto ai bonus legati all’ISEE basso, non per penalizzare nessuno, ma per includere nella distribuzione chi attualmente rimane escluso. Questa misura, se accettata, potrebbe ristrutturare significativamente il panorama dei vantaggi fiscali a sostegno delle fasce più deboli.

Infine, Salvini ha ribadito la necessità di un confronto positivo con le forze di centrodestra per definire i dettagli della legge di bilancio. Ha espresso speranza che un tavolo di intesa possa trovare un accordo comune su tutti gli argomenti trattati, dal contributo bancario alla revisione del canone Rai, fino alle nuove regole sui bonus. Il discorso del vicepremier, ricco di numeri e proposte concrete, delinea una strategia in cui il settore privato, le istituzioni e le politiche sociali si intrecciano per sostenere il prossimo bilancio nazionale.