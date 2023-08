Nel pieno dell’estate degli scontrini pazzi, dei conti raddoppiati e dei sovrapprezzi assurdi, è emerso un bar che è risultato essere il più economico in Italia.

Il bar più economico d’Italia, caffè a 30 centesimi: ecco qual è

Nell’estate degli scontrini pazzi, dei conti raddoppiati e dei sovrapprezzi assurdi, esiste un bar in cui il caffè costa solo 30 centesimi, come raccontato da Il Corriere della Sera. Si trova ad Alia, in Sicilia, ed è il Bar Pasticceria Rosticceria Perrone, attivo dal 1973. Negli anni Settanta Bernardo Perrone è stato il primo a portare nel luogo l’idea di catering, mettendo su un laboratorio e occupandosi delle cerimonie. I matrimoni non mancavano ed erano in perfetto stile siciliano. Visto che in città erano presenti solo due bar, decise di aprirne uno, in uno spazio di fronte a quello attuale, con il prezzo del caffè più basso. Il prezzo stabilito era di 20 lire e l’idea funzionò. Ora alla cassa c’è la nuora, Mariagrazia d’Amico, seconda generazione nell’attività di famiglia. Il marito Giuseppe Perrone lavora nel laboratorio per fare i dolci con il figlio Bernardo e la figlia Tecla è dietro al banco.

Il bar più economico d’Italia: i cambiamenti nel tempo

Intanto il prezzo della tazzina è aumentato. Alla fine della lira ne costava 300 poi è diventato 20 centesimi con l’arrivo dell’euro, fino alla pandemia. “Con l’asporto ci costavano più gli accessori della bevanda, tra bicchierino, tappo, cucchiaino, bustina di zucchero: ci siamo trovati costretti a chiedere di più” ha spiegato la donna. Il costo è diventato di soli 30 centesimi. Nel corso del tempo le bollette sono aumentate, ma loro non vogliono rinunciare all’idea geniale del fondatore. “Il nostro motto è: meglio perdere, che perdere il cliente” ha dichiarato la donna. L’idea continua a funzionare, visto che il Perrone consuma sei chili di caffè al giorno, ovvero 857 tazzine quotidiane. Spesso raggiungono anche i nove chili. Il menù è unico come prezzi: caffè espresso a 30 centesimi, caffè freddo a 60 centesimi, caffè macchiato a 40 centesimi, caffè corretto a 80 centesimi e cappuccino ad 1 euro. Il bicchiere d’acqua e il servizio al tavolo è compreso. Il bar è sempre pieno di clienti e i turisti spesso arrivano alla cassa e pensano ci sia un errore. “Lavoriamo tutti tutto il giorno, da mattina a sera, ieri sera abbiamo chiuso alle due, e vogliamo farlo con qualità, con i prodotti buoni, con artigianato fatto bene” ha spiegato il pasticcere.