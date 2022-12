Barbara D'Urso, com'è dietro i riflettori: Gabriella Labate svela un segreto

Sempre perfetta e impeccabile davanti ai riflettori, Barbara D’Urso ha una vita privata che custodisce gelosamente.

Raramente la conduttrice racconta aspetti intimi, ma una delle sue migliori amiche, Gabriella Labate, ha voluto svelare un segreto.

Intervistata dal settimanale Nuovo, Gabriella Labate, una delle migliori amiche di Barbara D’Urso, ha parlato del loro bellissimo rapporto. Dietro i riflettori, la conduttrice napoletana mostra i suoi lati più nascosti, quelli che riserva solo alle persone del suo cuore.

Gabriella, per spiegare la vera essenza di Carmelita, ha voluto raccontare un aneddoto segreto.

L’amica della D’Urso, ha raccontato:

“Mio fratello Roberto è scomparso all’improvviso per un tumore al cervello e io non ero pronta a lasciarlo andare così. In quel periodo tante persone si sono allontanate da me e io mi sono sentita profondamente sola, anche se capisco che il dolore e la malattia fanno paura agli altri. In quei momenti così difficili Barbara ha saputo starmi accanto condividendo con me quella sofferenza e senza mai lasciarmi. Io non smetterò mai di esserle grata per avermi teso la mano”.