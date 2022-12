Barbara D’Urso ha condiviso via social un messaggio carico di cordoglio per la scomparsa di Jack, intrattenitore del pubblico in molti dei suoi programmi tv.

Barbara D’Urso: il lutto

Barbara D’Urso ha espresso via social il suo dolore per la scomparsa di Jack, uno degli intrattenitori del pubblico presente in molti dei suoi programmi tv. Non è dato sapere quali siano stati i motivi della scomparsa dell’uomo ma sui social in molti tra coloro che l’avevano conosciuto hanno espresso il loro dolore tra i commenti al post della D’Urso.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Barbara d’Urso (@barbaracarmelitadurso)

“Non riesco a esprimere bene quello che ho provato quando ho avuto la notizia… Non ci credo… L’altro giorno, come sempre, mi hai incrociata nel corridoio e con la tua voce squillante e sorridente mi hai detto: “Ciao Barbara!”… “Ciao Jack!”… E ti ho lanciato un bacio… Anni, anni e anni vissuti insieme… C’eri sempre, in tutte le mie trasmissioni… Abbiamo vissuto insieme momento meravigliosi… Debutti… Ore di diretta infinite… Paura, ansia e divertimento… Tu perfetto, come sempre… Io so che tu mi volevi davvero bene e io ti volevo davvero bene… Ciao Jack, unico Jack…”, ha scritto senza nascondere la sua commozione.

La conduttrice ha anche condiviso un video in cui si vede l’intrattenitore durante una delle sue esibizioni in uno dei suoi famosi programmi tv. Al momento sulla questione non è dato sapere di più e Barbara D’Urso non ha fornito ulteriori delucidazioni sull’identità di Jack o sulla sua storia.