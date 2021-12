Dalle prime indiscrezioni sembra siano in arrivo cattive notizie per Federica Panicucci: il nuovo anno potrebbe portare novità in casa Mediaset.

Barbara D’Urso e Federica Panicucci: dalle indiscrezioni delle ultime ore, pare che solo una delle due conduttrici resterà a Canale 5. Di chi si tratta?

Barbara D’Urso e Federica Panicucci, novità a Canale 5?

Sono due dei volti più amati e chiacchierati di Canale 5: una è indiscussa regina dell’informazione mattutina, l’altra del pomeriggio Mediaset.

Eppure nel loro percorso qualcosa potrebbe presto cambiare.

In casa Mediaset, infatti, pare siano in arrivo alcune novità. Dagospia vocifera che alcuni cambiamenti coinvolgeranno le famiglie di Mattino 5 e di Pomeriggio 5. In particolare, pare che cattive notizie siano in arrivo per Federica Panicucci. Tuttavia, mancano ancora le conferme.

Barbara D’Urso e Federica Panicucci, le voci sui cambiamenti di Canale 5

“Voci da Cologno. Dovrebbero chiamarsi Mattino 5 News e Pomeriggio 5 News le versioni “natalizie” di Mattino 5 e Pomeriggio 5, con Francesco Vecchi e Simona Branchetti“, ha fatto sapere il giornalista Francesco Canino.

Nel suo tweet ha rivelato: “Salvo colpi di scena last minute, confermata l’uscita della Panicucci, mentre Barbara D’Urso tornerà a gennaio”.

Barbara D’Urso e Federica Panicucci, l’abbraccio tra le conduttrici Canale 5

Il salotto di Verissimo è diventato simbolo di pace per Barbara D’Urso e Federica Panicucci, che ospiti di Silvia Toffanin ormai quasi due anni fa si sono abbracciate e baciate davanti ai riflettori durante la registrazione del programma. Un evento storico per i fan di Canale 5, abituati alle voci riguardanti la loro eterna rivalità (mai chiarita, confermata né esplicitata).

Per l’occasione persino la padrona di casa aveva scherzato sull’episodio, commentando con il sorriso: “Il Coronavirus ha unito la Panicucci e la D’Urso.

Mi faccio l’applauso da sola”.