Barbara D'Urso, Ferragosto in piscina: lo scatto bollente piace ai fan, ma scatena gli haters.

Barbara D’Urso, come vuole la tradizione, sta trascorrendo le vacanze estive con i suoi amici. La conduttrice di Pomeriggio Cinque ha regalato ai fan uno scatto di Ferragosto a dir poco bollente: i fan, neanche a dirlo, apprezzano il suo lato B.

Barbara D’Urso: Ferragosto in piscina

In vacanza da quasi due mesi, Barbara D’Urso si sta godendo gli ultimi giorni di vacanza prima di tornare in tv con il suo Pomeriggio 5. La conduttrice napoletana, come avviene da tempo, trascorre la pausa estiva con gli amici di una vita, quelli che rendono speciale la sua esistenza. Nelle ultime ore, Carmelita ha condiviso su Instagram un particolare augurio di Ferragosto.

Stiamo parlando di uno scatto a dir poco bollente, che la ritrae in piscina, con il suo lato B in primo piano.

Il lato B di Barbara D’Urso piace ai fan

Barbara è in piscina, in completo relax. Carmelita indossa un bikini rosso bordeaux che mostra alla perfezione la sua forma fisica. A completare il look beach wear un bel cappello di paglia, trend dell’estate 2022. A catturare l’attenzione dei seguaci, però, non è stato l’outfit da piscina, ma il lato B della D’Urso, immortalato in primo piano.

“Be a water my friend #colcuore“, ha scritto la conduttrice di Pomeriggio Cinque a didascalia degli scatti.

La reazione dei fan

Lo scorso 7 maggio, la D’Urso ha compiuto 65 anni, ma a guardare il suo corpo non si direbbe affatto. Tra i tanti commenti arrivati allo scatto che immortala il suo lato B, ovviamente, ci sono anche pensieri poco carini scritti da haters senza cervello. Si legge: “Mi raccomando sempre di spalle e Photoshop a go go…

Lo fai perché speri di non essere dimenticata” o ancora “Ridicolaaaaa” o ancora “Che senso ha questa foto???? Tutti i giorni peggio“.