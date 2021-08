Barbara D’Urso, 64 anni e non sentirli: la foto in bikini infiamma i social

Barbara D'Urso ha fatto il pieno di like sui social mostrando il suo fisico da capogiro in un seducente costume da bagno.

Barbara D’Urso si sta godendo le vacanze del 2021 in compagnia di alcuni amici e sui social non ha perso occasione per sedurre i suoi fan con un seducente bikini.

Barbara D’Urso in bikini

Barbara D’Urso sfoggia un fisico da urlo anche a 64 anni d’età e sui social non ha perso occasione per condividere con i fan alcuni scatti in costume da bagno: la conduttrice sta trascorrendo le vacanze in Toscana in compagnia di alcuni amici.

La conduttrice possiede una stupende villa dalle parti di Capalbio ed è lì che trascorre gran parte del suo tempo libero dopo la stagione televisiva.

Tra le persone in sua compagnia non sembra esserci Francesco Zangrillo, l’assicuratore che da qualche tempo viene accostato al nome della conduttrice come suo presunto nuovo amore. Al momento Barbara D’Urso non ha confermato le voci in merito alla sua presunta storia d’amore, ma sono in tanti a sperare che presto i due confermino la liaison.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Barbara d’Urso (@barbaracarmelitadurso)

Barbara D’Urso: il messaggio a suo figlio

Pochi giorni fa la conduttrice ha festeggiato il compleanno del suo primogenitori, Giammauro Berardi, e per l’occasione ha postato una foto in cui è ritratta col pancione insieme al suo ex compagno – nonché padre dei suoi figli – Mauro Berardi.

I due hanno mantenuto buoni rapporti nonostante la loro separazione. “Ed alle 14 in punto sei arrivato TU. Il mio primo figlio. L’unico vero punto di felicità perfetta e totale (che si è ripetuto il 29 settembre di due anni dopo)… E continui a rendermi felice… anche a migliaia di chilometri di distanza..Ed a rendermi orgogliosa.. tanto orgogliosa. Io TU ed Emanuele.. insieme.. sempre..ed indivisibili. TI AMO, Mamma”, aveva dichiarato la conduttrice.

Barbara D’Urso: il futuro in Mediaset

Come già vociferato dai mesi scorsi il futuro della conduttrice in Mediaset verrà alquanto ridimensionato. Da settembre, infatti non avrà più tre programmi come nelle passate stagioni: lavorerà per Pomeriggio 5 e per nuove proposte di intrattenimento in prime time.

“È un passaggio necessario. Ho parlato a lungo con Pier Silvio Berlusconi, mi ha spiegato il suo punto di vista e lo condivido totalmente: col Covid, la realtà che ho sempre raccontato facendo informazione si è talmente intrisa anche di tragedia, che è sempre più difficile voltare pagina su argomenti leggeri. Mi ha detto: ho bisogno che delle cento anime che hai ne tiri fuori due, una per l’informazione e una per il puro intrattenimento…”, ha dichiarato a tal proposito la conduttrice.