Barbara D'Urso, rinnovato il contratto a Mediaset: Carmelita torna a settembre con il suo Pomeriggio 5.

Nonostante il chiacchiericcio insistente su un imminente addio di Barbara D’Urso a Mediaset, il suo contratto è stato rinnovato. La prossima stagione televisiva, Carmelita sarà ancora al suo posto.

Barbara D’Urso: rinnovato il contratto a Mediaset

Negli ultimi mesi si è fatto un gran parlare dell’addio di Barbara D’Urso a Mediaset.

Secondo alcuni, il Biscione avrebbe voluto farla fuori per lasciare spazio ad altri progetti televisivi. A supportare questa tesi, la cancellazione di due dei suoi tre programmi, ovvero Domenica Live e Live Non è la D’Urso. Nelle ultime ore, però, è uscita un’indiscrezione che vede il contratto di Barbara rinnovato per un altro anno.

L’indiscrezione su Barbara D’Urso

Il portale The Pipol Tv, che vede tra i fondatori il giornalista Gabriele Parpiglia, ha scritto:

“Questa volta è ufficiale: Barbara D’urso ha rinnovato per un altro anno con Mediaset. Dunque la conduttrice tornerà a settembre alla guida di Pomeriggio Cinque. Questo al momento è l’impegno previsto per Barbara. La Pupa e il Secchione potrebbe saltare una stagione per i costi troppo alto. E Live non è la D’Urso non tornerà. Dunque da settembre Barbara sarà nuovamente padrona di casa di Pomeriggio Cinque”.

Stando a quanto si legge, Carmelita tornerà anche il prossimo anno e resterà a Mediaset fino al mese di dicembre del 2023. Questa, infatti, dovrebbe essere la nuova scadenza del suo contratto.

Solo Pomeriggio 5 confermato?

Al momento, sembra che solo Pomeriggio 5 sia stato confermato. Live Non è la D’Urso è finito definitivamente nel dimenticatoio, mentre Domenica Live è in panchina. Infine, La Pupa e il Secchione Show potrebbe saltare la messa in onda a causa dei costi, decisamente alti.

Per ora, Barbara non ha cofermato o smentito il rinnovo del suo contratto. Di certo, lancerà la notizia “shock” nel corso dell’ultima puntata stagionale di Pomeriggio 5.