Su Twitter Barbara d'Urso ha voluto fare gli auguri a Giorgia Meloni: "Buon lavoro per il nuovo governo"

La conduttrice di Pomeriggio Cinque Barbara d’Urso sul proprio profilo Twitter ha fatto gli auguri al nuovo Presidente del Consiglio Giorgia Meloni: “Buon lavoro con il nuovo governo!”

Barbara D’Urso, gli auguri a Meloni su Twitter

Nella mattinata di sabato 22 ottobre Giorgia Meloni ha giurato ufficialmente davanti al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, assumendo di fatto la carica di Presidente del Consiglio, cerimonia seguita anche da Barbara DdUrso, che spera il meglio per la nuova premier.

Su Twitter, infatti, la conduttrice televisiva ha pubblicato una foto dell’esatto momento in cui Giorgia Meloni stava giurando davanti a Mattarella, con la seguente didascalia: “Il giuramento della prima donna come presidente del Consiglio della Repubblica italiana, al di là di tutto, è un fatto storico. Buon lavoro al nuovo governo!“.

L’endorsement a Giorgia Meloni

Ospite al Festival della Tv a Dogliani, tenutosi a inizio settembre, la conduttrice di Pomeriggio Cinque aveva speso parole di stima e rispetto per Giorgia Meloni, in testa già ai sondaggi come possibile trionfatrice delle elezioni del 25 settembre:

“Lei è molto c*zzuta ed è una che, a differenza di altre, ha una sua linea.

Ha combattuto fin da piccola, in questo è una fuoriclasse poi l’importante è la squadra che farà ma mi piacerebbe avere una presidente o presidentessa, non sappiamo nemmeno come si dice, del Consiglio“.

Ecco il tweet della conduttrice.