Barbara D'Urso ironizza su Guendalina Tavassi: "Una piazza in fronte"

Nel corso dell’ultima puntata di Pomeriggio Cinque, Barbara D’Urso ha invitato Guendalina Tavassi e si è divertita ad ironizzare sul suo debole per i ritocchini estetici.

Barbara D’Urso ironizza su Guendalina Tavassi

Barbara D’Urso, durante l’ultimo appuntamento con Pomeriggio Cinque, ha trattato l’argomento dei ritocchini estetici. Diversi gli ospiti in studio, compresa Guendalina Tavassi che ha più volte fatto ricorso all’aiuto del chirurgo. Ironizzando sulla cosa, Carmelita ha mostrato una foto dell’ex gieffina quando era del tutto naturale. A questo punto, Guendalina ha confessato cosa ha rifatto:

“Quanti interventi ho fatto? Sul viso ho rifatto solo il naso, e qualche punturina alla bocca, un po’ di filler. (…) Il seno? Prima il seno era di più, ho allattato tre figli. Ho dovuto fare la riduzione. (…) I glutei mai ritoccati, davvero, sono miei”.

Guendalina Tavassi prima dei ritocchi

Gli ospiti di Pomeriggio Cinque hanno apprezzato l’immagine della vecchia Guendalina. “Eri bellissima, ti è presa un po’ una mania, fermati“, ha esclamato Caterina Collovati. A questo punto, la Tavassi ha ammesso di aver fatto anche il botulino e di avere in programma un altro intervento. Barbara D’Urso non ha potuto fare altro che ironizzare, rivelando che lei non ha mai chiesto aiuto al chirurgo estetico.

Barbara D’Urso mostra le rughe

La D’Urso ha esclamato:

“Amiche mie, sapete cos’è il botox? Si tratta di una tossina usata per attenuare le rughe. Quando vedete una come me che quando alza le sopracciglia è piena di rughe vuol dire che non fa il botox. Quando vedete Guendalina che ha una sorta di piazza in fronte vuol dire che ha fatto il botox”.

Barbara, anche se in molti la prendono in giro per i ritocchini, ha sottolineato che il suo aspetto è 100% naturale.