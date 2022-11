Barbara D’Urso: un videomessaggio da parte di Kris Jenner?

Il video con protagonista Kris Jenner sembra essere stato postato da Barbara D'Urso in una storia su Instagram.

Prima di iniziare a parlare dell’argomento è bene precisare come su questo video diffuso sui social si abbiano attualmente pochissime informazioni. Il filmato sembra essere stato preso da una stories del profilo ufficiale Instagram di Barbara D’Urso. Protagonista del video è Kris Jenner che pare augurare buon compleanno a una certa Barbara.

Al momento non è possibile comprendere con esattezza se la Barbara in questione sia proprio Carmelita che, si ricorda, essere nata il 7 maggio. Il video inizia con un messaggio in inglese da parte di Barbara D’Urso che recita: “E adesso… Tempo per augurarti uno stupefacente compleanno mia cara @krisjenner! Io dovrei mandarti un video più cool di questo, ma tu sei la più cool! #colcuore, la tua Barbara”.

Barbara D’Urso: cosa dice Kris Jenner nel video?

Nel video della Instagram stories, si sentirebbe Kris Jenner salutare una certa Barbara (probabilmente la D’Urso) augurandole buon compleanno e un anno magico. La mamma delle sorelle Kardashian invia inoltre a Barbara tanto amore, sperando inoltre possa avere una grande giornata, con tanto di bacio finale.

I commenti su Twitter

Il misterioso video di Kris Jenner è stato condiviso anche su Twitter. Numerosi gli utenti che hanno commentato il post chiedendosi cosa sia realmente accaduto.

Uno di loro si chiede: “Io sono scioccato, voglio assolutamente sapere il retroscena di questo video”. Un altro invece: “Ma come, cosa, quando è successo? Mi sto sentendo male”. C’è poi chi cita il Doctor Strange della Marvel affermando scherzosamente: “Il multiverso è un concetto di cui sappiamo spaventosamente poco”. Si attendono ulteriori accertamenti sul caso Barbara/Kris Jenner, che ha già stuzzicato la curiosità di molti.