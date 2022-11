Il cantante di Monghidoro si è fotografato come se nulla fosse nella metro verde a Milano

Non che ci fossero molti dubbi rispetto all’umiltà e alla gentilezza di un gigante della musica italiana come lui, ma nelle scorse ore Gianni Morandi ci ha dato nuovamente dimostrazione di quanto milioni di dischi venduti in una carriera straordinaria non corrispondano necessariamente a boria e maleducazione.

Il cantante originario di Monghidoro, infatti, ha nelle scorse ore pubblicato una foto che ha fatto impazzire il web proprio per la normalità che ci presenta: un cantante che, come se nulla fosse, decide di utilizzare un mezzo pubblico.

Il selfie di Gianni Morandi fa impazzire il web

Sul suo profilo Instagram l’artista ha pubblicato un selfie con un grande sorriso stampato in faccia mentre si trovava all’interno della metropolitana di Milano, sulla linea verde per essere precisi.

Non è dato sapere dove il cantante si stesse dirigendo, ma poco importa: il cantante ha voluto comunque mandare un segnale ai suoi follower, scegliendo un mezzo pubblico come una persona qualunque invece che, per esempio, una vettura guidata da un autista personale o un taxi.

La foto ha fatto comprensibilmente incetta di like ed è particolarmente divertente e carina anche per un altro dettaglio: mentre Morandi si scattava la foto, infatti, erano in tanti i passeggeri della metro alle sue spalle ad osservare la scena, stupiti ma anche felici di poter vedere il noto artista in una situazione così “normale”.

Qui sotto la foto di cui tutit stanno parlando.