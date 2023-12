Cena di Natale con tanti Vip per Barbara D’Urso. Prima dei festeggiamenti con i parenti, che restano rigorosamente privati, l’ex conduttrice di Pomeriggio Cinque si è concessa una serata con alcuni personaggi famosi che hanno sempre fatto parte della sua vita.

Barbara D’Urso: la cena di Natale con tanti Vip

Come vuole la tradizione, Barbara D’Urso si è concessa una cena di Natale con tanti Vip. Ogni anno, poco prima del 25 dicembre, giorno che Carmelita trascorre rigorosamente in famiglia, la conduttrice napoletana si riunisce con alcuni personaggi del mondo dello spettacolo che lei considera come fratelli.

Barbara D’Urso: tutti gli invitati alla cena di Natale

Ad ospitare la cena di Natale di Barbara D’Urso e di altri Vip è un noto locale milanese. Tanti i personaggi del mondo dello spettacolo che Carmelita ha immortalato con il suo smartphone e condiviso sui social. Tra gli invitati ci sono: Diego Abatantuono, Maurizio Vandelli, Umberto Smaila, Franz del duo comico Ale e Franz, Jerry Calà, Massimo Boldi, Fausto Leali e Jonathan Kashianian.

Cena di Natale con karaoke e tante risate

La cena di Natale, come vuole la tradizione, si consuma fino a tarda notte, con il karaoke e tante risate. Ovviamente, non mancano video e selfie che la D’Urso condivide orgogliosa sui social. Ogni anno, la domanda dei fan è la stessa: Barbara è l’unica donna della serata?