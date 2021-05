Barbara D’Urso saluta Domenica Live: quando tornerà in onda?

Conclusasi la stagione 2020-2021 del salotto pomeridiano domenicale di Canale 5, cosa succederà ora alla padrona di casa Barbara D'Urso?

Domenica Live ha chiuso i battenti dell’attuale stagione 2020-2021 in vista della consueta pausa estiva. Tuttavia il pubblico di Canale 5 si sta già chiedendo se e quando tornerà il contenitore pomeridiano domenicale, oppure se – come si vocifera da tempo – sarà effettivamente archiviato.

Sulla questione si è pronunciata proprio nelle scorse ore la padrona di casa Barbara D’Urso, che già qualche mese fa si era sbilanciata sul Grande Fratello nip, poi rivisto da Mediaset accantonandolo a data da destinarsi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Barbara d’Urso (@barbaracarmelitadurso)

Barbara D’Urso: cosa accadrà il prossimo autunno?

Ringraziando tutti coloro i quali da dieci anni mettono il cuore nello show, la Carmelita nazionale ha rinnovato l’appuntamento alla prossima stagione. Preannunciando “cose nuove assolutamente meravigliose che ci vedranno ancora protagonisti”, Barbara D’Urso ha pertanto confermato la scelta del Biscione anche per la prossima stagione televisiva.

Resta in ogni caso il dubbio su Live – Non è la D’Urso, la cui chiusura è stata anticipata per via dei bassi ascolti.

Anche in questo caso la conduttrice partenopea si era affrettata a ribadire che il programma sarebbe tornato nella stagione 2021/2022, ma ancora oggi non ne è certa l’eventuale nuova collocazione nei palinsesti Mediaset. Se molti pensano che anche Domenica Live possa essere rimpiazzato, non resta che attendere ancora qualche settimana. Solo allora sapremo infatti cos’ha in serbo il Biscione per il prossimo autunno sul piccolo schermo.