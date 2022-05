Barbara Palombelli commossa: “Quest’anno è stato difficile anche per me”

Barbara Palombelli si è commossa salutando i telespettatori durante il finale di stagione di Forum.

La conduttrice ha colto l’occasione per ringraziare l’intera squadra che lavora con lei e ha salutato i suoi telespettatori confessando quanto questo ultimo anno sia stato difficile anche per lei.

“E’ sempre una grande emozione quando si chiude una stagione. Io non sarei stata qui, in quest’anno che è stato un po’ difficile anche per me personalmente, se non ci fosse stato Opi in studio con me e se non ci fossero stati tutti gli autori.

(…) Forum è fatto da una grandissima squadra e potete immaginare, quest’anno, quante volte il batticuore per i tamponi, la paura. Sono due anni che cerco di schivare la pallottola Covid, soprattutto per il bene di questa grande squadra che mi vuole bene, a cui devo tanto”, ha dichiarato la conduttrice, esprimendo infine le sue lodi verso i vaccini anti-Covid:

“Grazie ai vaccini, voglio dirlo. Grazie ai vaccini e grazie anche a una vita molto attenta e grazie alla mascherina, insomma, questa stagione è stata portata a termine.

Grazie soprattutto al pubblico che ci ha dato una straordinaria soddisfazione. Abbiamo chiuso dicendo che Forum è per la pace. Lo voglio ripetere: siamo per la pace e siamo naturalmente per la giustizia ovunque, anche nei paesi in guerra“.

Il programma riprenderà come di consueto da settembre e in tanti tra i fan sono in attesa di saperne di più su quella che sarà la 38esima edizione di Forum.