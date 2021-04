Barbara Palombelli, Stasera Italia Speciale chiude: “È stata una bella sfida”

Barbara Palombelli ha annunciato la chisura di Stasera Italia Speciale e ha ringraziato il suo team di lavoro per la fiducia a lei dimostrata.

Stasera Italia chiude i battenti in prime time. Complici gli ascolti non proprio brillanti di questa edizione, il programma condotto da Barbara Palombelli cederà il testimone a Giuseppe Brindisi per l’approfondimento con il telegiornale di Rete 4.

Barbara Palombelli: Stasera Italia Speciale chiude

La conduttrice Barbara Palombelli ha annunciato la chiusura di Stasera Italia speciale, e ha ringraziato la produzione e lo staff per la fiducia dimostrata verso lo show da lei condotto: “È stata una sfida bella, complicata in certi momenti, ma sempre di grandissima soddisfazione. Grazie a chi ce l’ha chiesta, abbiamo fatto il nostro dovere e combattuto credo delle buone battaglie”, ha dichiarato la conduttrice in chiusura di puntata. Dal 7 aprile 2021 il testimone passerà dunque al giornalista Giuseppe Brindisi, che di dedicherà alla rubrica d’approfondimento con il telegiornale.

Forse gli ascolti non proprio brillanti hanno contribuito alla chiusura anticipata dello show, che durante questa stagione ha totalizzato numeri al di sotto del 4% e del 3% di share. Nel frattempo Barbara Palombelli – che ha recentemente annunciato che si sottoporrà al vaccino Astrazeneca il giorno di Pasqua suscitando non poche polemiche – continuerà a condurre Forum e proseguirà regolarmente il proprio impegno in access con Stasera Italia.