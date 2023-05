Incidente in direzione Nord sulla tangenziale di Bari: camion in corsa perde quintali di pasta, sul posto la polizia stradale, chiuso il tratto stradale con obbligo di uscita allo svincolo C di via Napoli

Pasta in tangenziale. Nella prima mattinata di oggi, lunedì 22 maggio 2023, un singolare incidente ha bloccato il traffico in direzione Nord sulla tangenziale di Bari: poco prima dello svincolo per l’aeroporto, un camion in corsa ha perso quintali di pasta. Da chiarire le cause della vicenda.

Code anche in direzione opposta

Scattato l’allarme, è tempestivamente intervenuta la polizia stradale, che ha provveduto a chiudere il tratto stradale interessato dall’incidente obbligando i veicoli a uscire al vicino svincolo C di via Napoli (attraverso i propri canali social la polizia locale ha allertato la cittadinanza, consigliando come percorso alternativo l’uscita Palese/Macchie). Non appena parte della carreggiata è stata sgomberata dalle migliaia di pacchi di pasta che la ricoprivano, è stata riaperta una corsia, tuttavia l’episodio ha continuato ad attirare la curiosità dei viaggiatori anche in direzione opposta, provocando code e rallentamenti anche nelle ore successive in entrambi i sensi di marcia.

Vicenda analoga a Milano

Era il 2 maggio scorso quando sulla A4 Milano-Brescia si verificava un episodio simile. Un camion che trasportava travi di ferro ha disperso sulla carreggiata l’intero carico, costringendo alla chiusura prolungata del tratto autostradale e mandando così in tilt il traffico del tratto compreso tra Brescia Ovest e Castegnato in direzione Milano.