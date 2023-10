Bari, sospensione e 5 in condotta per lo studente che sparò al prof

Provvedimento analogo per l'altro ragazzo: il suo compagno che aveva portato l'arma giocattolo in classe

Il giovane studente di Bari, appena 17 anni, coinvolto nella “finta” sparatoria avvenuta il 29 settembre all’interno dell’istituto tecnico Romanazzi è stato soggetto a una serie di sanzioni disciplinari.

Bari: le sanzioni disciplinari per i due studenti

Come conseguenza del suo comportamento, è stato sospeso dalle lezioni per un periodo di due settimane. Inoltre, durante le prime cinque settimane del nuovo quadrimestre, sarà soggetto a misure disciplinari aggiuntive. Lo stesso provvedimento disciplinare è stato applicato a un altro compagno di scuola che aveva introdotto un’arma giocattolo in classe. La decisione rappresenta una risposta ferma da parte dell’istituto nei confronti di comportamenti pericolosi all’interno del campus scolastico.

Ministro dell’istruzione: “Fondamentale promuovere una cultura basata sul rispetto”

Il 29 settembre, un docente dell’Istituto tecnico Romanazzi di Bari, Pasquale Pellicani, è stato colpito al petto da un proiettile sparato da uno studente con una “pistola giocattolo”. Il docente ha descritto la paura e il bruciore al petto causati dall’incidente ma ha dichiarato che non intende denunciare i due studenti coinvolti.

l ministro dell’istruzione, Giuseppe Valditara, ha mostrato solidarietà e enfatizzato il dovere di rispettare i docenti in tutte le circostanze. Ha dichiarato che qualsiasi forma di offesa o violenza deve essere sanzionata efficacemente e ha sottolineato l’importanza di promuovere una cultura basata sul rispetto delle regole nelle scuole.