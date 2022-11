Barù durissimo, accusa di stalking le fan di Jessica Selassié: la loro storia è nata, ha avuto il suo tempo ma non ci sono più margini per illazioni

Barù durissimo, accusa di stalking le fan di Jessica Selassié e l’ex gieffino e componente dei “Jerù” invita chiaramente tutti a “non rompere i **glioni”.

Ma cosa sta accadendo? Che Barù innanzitutto è uno che notoriamente un tipo che non le manda a dire. Poi che il ristoratore non ama che si speculi su quella che fu la coppia più chiacchierata della scorsa edizione del Grande Fratello Vip. I due erano stati assieme, non avevano legato e amen. Il guaio, secondo Barù, è che nella testa di fan e follower ci sono ampi margini di ricamo e pettegolezzo per una cosa che non è più reale.

Barù durissimo, l’accusa di stalking

Insomma, tutte le altre love story nate nella casa hanno avuto il beneficio del sipario ma la loro, quella fra Barù e Jessica, proprio no. Con un distinguo: Jessica continua ad essere molto attiva sui social e Barù si dedica alla cucina e ai suoi progetti. E quest’ultimo non vuole essere dato in pasto a ritorni di cronaca rosa che lo hanno spinto a tacciare di stalking i fan della Selassiè.

Le “invenzioni ed invasioni” dei fan su di lui

Fan che gli stanno sceneggiando addosso storie che non sono più sue, né fattualmente né concettualmente. Le sue parole sono state durissime e Barù ha chiaramente parlato di “stalking non sono nei suoi confronti ma anche nei confronti dei suoi amici che si ritrovano messaggi su messaggi sui loro profili”.