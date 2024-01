Le anticipazioni di Beautiful, della settimana che va da lunedì 22 a sabato 27 gennaio 2024, ci dicono che il destino di alcuni personaggi sta per compiersi.

Beautiful: anticipazioni dal 22 al 27 gennaio 2024

Nella settimana che va da lunedì 22 a sabato 27 gennaio 2024, Beautiful promette diversi colpi di scena. Stando alle anticipazioni, il destino di alcuni personaggi verrà ormai scritto. La puntata del 22 gennaio si apre con Ridge sconvolto per la visita degli assistenti sociali. L’uomo è convinto che Brooke sia coinvolta. Lei nega, ma Thomas spinge Ridge a indagare su di lei.

Beautiful: anticipazioni dal 23 al 25 gennaio 2024

Martedì 23 gennaio 2024, Taylor si mostra preoccupata di veder definitivamente persa la sua relazione con Ridge. Steffy, stanca dei continui alti e bassi, le propone una fuga a due ad Aspen. Intanto, Ridge continua ad indagare su Brooke e scopre una chiamata ai servizi sociali. E’ stata lei a chiamarli: adesso l’uomo non ha più dubbi e tutta la famiglia Forrester è scossa dalla rivelazione. E’ per questo che Steffy chiede a sua madre di non abbandonare Ridge.

Beautiful: anticipazioni 26 e 27 gennaio 2024

Le anticipazioni di Beautiful dal 22 al 27 gennaio 2024 ci dicono che Steffy e Taylor partono per Aspen proprio mentre le tensioni in casa Forrester sono alle stelle. Thomas spinge suo padre a prendere una decisione definitiva, mentre Ridge continua a sperare che Brooke confessi le sue colpe. Intanto, la Logan è ignara di tutto ciò e cerca di convincere Hope a non credere a Thomas.