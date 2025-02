Bebe Vio su un’isola da sogno insieme al suo compagno Gianmarco Viscio. La coppia sta insieme da almeno due anni e la loro prima foto pubblica risale al 2022, quando il settimanale Chi li aveva fotografati mentre sorseggiavano un aperitivo in un locale romano. Solo ora, però, arriva la conferma ufficiale della loro relazione.

Bebe Vio è innamorata: il fidanzato è il calciatore Gianmarco Viscio

“10 giorni in modalità aereo in un vero e proprio paradiso”, ha scritto l’atleta sui social.

Bebe non aveva mai confermato né smentito la notizia fino ad oggi. La campionessa ha infatti pubblicato un carosello della vacanza e, tra un’immagine del mare e l’altra, è apparsa finalmente anche una foto di lei e il suo compagno, abbracciati, sorridenti e felici. Tuttavia, Bebe non fornisce ulteriori dettagli sul fidanzato, che non è neppure taggato nella foto.

Chi è Gianmarco Viscio

I suoi profili social sono privati e le informazioni ufficiali su di lui sono scarse, in quanto è una persona molto riservata. Ha 32 anni, è originario di Roma e gioca come difensore nella squadra di calcio a 8 George Best Team, militante in Serie B.

Entrambi appassionati di sport, è evidente che questa passione comune gioca un ruolo importante nella loro relazione.