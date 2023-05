Bebe Vio, il lieto fine dopo il furto del pc

Dopo il furto del pc avvenuto il 27 aprile, Bebe Vio è riuscita a consegnare la tesi di laurea, riscritta e consegnata all’ultimo. Sui social ha condiviso il video dell’invio della mail all’università.

Il furto del Pc di Bebe Vio

Abbiamo tutti ormai imparato a conoscerla. Bebe Vio non si arrende mai. E anche stavolta, di fronte a un’avversità, il suo carattere forte e solare ha avuto la meglio.

Alcuni giorni fa infatti, la campionessa paralimpica di scherma, aveva fatto un appello sui social in seguito a un furto subito giovedì 27 aprile quando, di rientro da Nimes (dove si è tenuta la Coppa del Mondo) e dopo il funerale del nonno, la borsa le viene rubata in un ristorante a Roma. Al suo interno, oltre ad alcuni effetti personali anche il computer.

L’appello via social

” Non mi importa granché di tutto quello che è stato rubato. Dentro, però, avevo il mio computer con i file della tesi di laurea che devo consegnare a giorni” aveva spiegato, poi rivolgendosi direttamente a chi l’aveva derubata: ” Te, che ora hai il computer, ti prego di farmelo riavere o almeno di inviarmi in forma anonima i file con la mia tesi” con tutte le indicazioni del caso.

Il lieto fine

Purtroppo l’appello non ha avuto l’esito sperato. Ma, grazie alla sua caparbietà e a qualche giorno in più concesso dall’università per la consegna, Bebe è riuscita a riscrivere e inviare la tesi di laurea in tempi record. Sui social ha postato il video che riprende il momento dell’invio e la successiva esultanza: “Sembrava impossibile e invece, ce l’abbiamo fatta!!! Tesi riscritta e consegnata all’ultimo…ora manca davvero pochissimo!!” ha scritto nella didascalia.