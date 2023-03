In occasione dell’ultima puntata de Le Iene, Belen Rodriguez si è presentata in scena con una jumpsuit che ha fatto impazzire le fashion addicted. La showgirl argentina ha cambiato stilista: da chi è firmato il capo?

Belen cambia stilista a Le Iene: chi ha firmato la jumpsuit?

Belen Rodriguez ha cambiato lo stilista che cura i suoi outfit de Le Iene. Fino alla settimana scorsa, la showgirl argentina ha scelto capi firmati dalla stilista di origini polacche Magda Butrym. Nell’ultima puntata, invece, ha scelto di affidarsi nelle mani di Lorenzo Serafini, designer della Maison Philosophy.

La jumpsuit di Belen a Le Iene

La jumpsuit che Belen ha sfoggiato per l’ultima puntata de Le Iene fa parte della collezione Pre-Fall 2023 di Philosophy di Lorenzo Serafini. Un sensuale capo total black, che la Rodriguez ha indossato con il reggiseno a vista. La tuta è in fresco lana stretch super leggero, ha pantaloni a zampa, ruches in taffetà che enfatizzano le spalle e una maxi scollatura.

Il look di Belen a Le Iene

Per completare il look, Belen ha optato per un paio di décolleté in vernice nera col tacco a spillo firmati Ninalilou. Ovviamente, il make-up è concentrato sulla bocca rosso fuoco, abbinata al colore del reggiseno a vista.